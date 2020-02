3x3 dôvodov prečo netreba viac volebných obvodov 1/3

Blížia sa voľby a strany znovu otvorili tému zmeny počtu volebných obvodov. Táto téma je už stálicou v predvolebných kampaniach. Kto nemá v programe zmenu počtu volebných obvodov, akoby ani nebol. Je však takáto zmena dobrá?

V nasledujúcich troch častiach blogu s názvom „3x3 dôvodov prečo netreba viac volebných obvodov“ pomenujem výhody jedného volebného obvodu a nevýhody viacerých. O výhodách viacerých sa povedalo už mnoho a nepokladám za potrebné ich rekapitulovať, naopak niektoré musím vyvrátiť. Zároveň som si vedomý toho, že žiaden model nie je dokonalý a oba majú čosi do seba. Poznámka: kvôli kratšiemu úvodu bude prvá časť o trošku dlhšia ako zvyšné dve.

Výhody jedného volebného obvodu

volič volí kohokoľvek bez ohľadu na jeho územnú príslušnosť

volič si zo všetkých kandidátov za danú stranu zakrúžkuje až štyroch a je len na ňom či pôjde o kandidáta z jeho regiónu, odborníka z nejakej oblasti, alebo o kamaráta zo strednej. V súčasnosti potrebuje kandidát minimálne 3 % z celkového počtu hlasov svojej strany na prekrúžkovanie sa. V roku 2016 potreboval kandidát za SMER viac ako 22 tisíc krúžkov, avšak kandidát za MOST-HÍD sa prekrúžkoval už s 5 088 hlasmi.

V minulých voľbách sa prekrúžkovalo rovných 80 kandidátov. Tu vidí napríklad SaS priestor na zlepšenie a dlhodobo navrhuje zmenu. Namiesto kvóra 3 % počtu hlasov pre strany by sa to vypočítavalo ako 0,2 % zo všetkých hlasov. Po tejto zmene by sa v minulých voľbách prekrúžkovalo o 29 kandidátov viac, a teda až 109. Takáto zmena naozaj prinesenie väčšie zohľadnenie vôle voličov a zároveň ich nijak neobmedzí vo výbere.

vďaka súčasnému stavu tu existuje relatívna harmónia medzi vôľou strany a vôľou občanov. Strana si nanominuje na čelné priečky ľudí, ktorých chce mať v parlamente a s tým predstupuje pred voliča. V prípade strany SaS sú to napríklad tímlídri a experti strany, ktorí sa dennodenne venujú svojej oblasti a vedia sa k nej odborne vyjadriť. Je potom na voličovi, či hodí hlas danej kandidátke ako celku a zároveň či si vyberie nejakú osobu z celej kandidátky, ktorú by chcel vidieť v parlamente.

Som presvedčený, že politici by nemali obmedzovať aktívne právo občanom. Doprajme voličom slobodu výberu, nech si vyberú koho chcú voliť a keď nechcú nikoho, nech kandidujú sami. Jeden volebný obvod dáva najlepšiu možnosť občanovi vyjadriť sa.

Zmena s chybami.

Je hneď niekoľko návrhov ako zmeniť počet volebných obvodov. Najznámejšie delenia sú:

3+1 (Západ, Stred, Východ + Bratislava)

8 (kopírovanie regiónov)

16 (kopírovanie historických žúp)

75 - 79 (kopírovanie okresov)

150 (podľa počtu poslancov)

Každý z návrhov sa opiera o to, že priblíži ľudí viac k regiónom a prebudí u nich lokálpatriotizmus, z ničoho nič vytvorí regionálne osobností, či zastaví Kotlebu. Na papieri to znie síce krásne, no ide o teóriu a tá nebýva s praxou kamarátka.

Prvé tri problémy – Regionálne osobnosti a Kotleba

Začnime hneď zhurta. Viac obvodov nerieši regionálne osobnosti a ani Kotlebu, ako si autori sľubujú a tu sú dôvody prečo.

1. Regionálne osobnosti jednoducho neprídu.

Toľkokrát omieľaná fráza o tom, že potrebujeme regionálnych politikov je pekná, no mierne nereálna. Údajne sa do politiky nehrnú preto, že im prekáža centralizácia strany smerom k lídrovi. Nie je to náhodou ale preto, že to nemá pre nich benefity? Jedným z dôvodov môže byť plat, ktorý je pre nich zrejme len zlomkom toho, čo zarábajú dnes. Avšak hlavným dôvodom je politická kultúra. Akonáhle kandidujete za nejakú stranu, stávate sa automaticky pre polovicu národa odpadom, vlastizradcom, či zapredancom. Na to treba silný žalúdok a nie každému sa do toho chce ísť. Tento problém nevyrieši žiadne delenie na viac obvodov. Takže žiaden nárast regionálnych osobností ani nečakajme.

2. S narastajúcim počtom obvodov klesá zákonite počet kvalitných poslancov.

Už sme si vyššie povedali, prečo sa nebudú vytvárať regionálne tváre, no nepovedali sme si, prečo bude počet osobností v politike klesať. Modelový príklad: Z obvodu Prešov-okolie vzíde podľa kvóty 10 poslancov. O hlasy sa uchádza niekoľko strán a medzi nimi aj strana KDH, ktorá je známa dominanciou v tejto oblasti. KDH postaví v tomto obvode až troch silných kandidátov, tri silné osobnosti a tváre strany. V iných obvodoch však dokáže postaviť na kandidátku jednu osobnosť a niekde ani jednu. KDH by potrebovalo získať povedzme čosi viac ako 21% hlasov, aby sa všetci traja kandidáti stali poslancami, čo sa jej pochopiteľne nepodarí. Aj keď má v tomto konkrétnom obvode dominantné postavenie a silné zastúpenie, tak jej chýba elektorát. KDH dokáže v tomto obvode získať len dvoch poslancov. V iných, kde nemá silné osobností, získa po jednom zástupcovi a to len preto, že si drží tak ako ostatné strany nejakú celoplošnú voličskú základňu. Je toto fér? Je fér odstaviť šikovného odborníka z KDH či z ktorejkoľvek inej strany len preto, že býva v nejakom obvode, kde má silnú konkurenciu, no za iných okolností by sa do parlamentu bez problémov dostal aj zo 150. miesta?

3. (ne)Zastaví to Kotlebu

Súčasný model má svoje muchy a áno, zaslúži si úpravu. Avšak nemusíme kvôli tomu hneď šaškovať a hrať sa na socialných inžinierov. Uvedomme si prosím vás, že akokoľvek zmeníte model, akokoľvek ho roztrieštite, tak elektorát ostane aj tak rovnaký. Síce nebudeme mať v parlamente jedného Kotlebu s 30 kreslami, no budeme tu mať štyroch Kotlebov a dvoch Magátov a každý bude mať po 5 kresiel. Na čo je to potom dobré? Len tým obmedzíme občanov vo výbere kandidátov (ako som písal vyššie). Brilantné... Radšej zamerajme energiu na podporu nižšej a vyššej strednej triedy, ktorá je potrebná pre vznik a zachovanie demokracie. Zlepšíme im ekonomické podmienky a vzdelanie. Stredná trieda bola, je a aj bude kostrou demokracie. Toto je rokmi overená stratégia na ochranu demokracie, ktorá funguje, na rozdiel od obvodov.

Touto časťou som vám chcel bližšie priblížiť výhody jedného volebného obvodu a vyvrátiť dva argumenty, ktoré často počúvame od zástancov viacerých obvodov. V ďalšej časti si povieme, prečo je dobré mať jednoduchý volebný systém a prečo je model viacerých volebných obvodov deravý ako rešeto.

Za dočítanie a komentár ďakuje autor blogu

Andrej Sumka